Путін - ху*ло, найкращий гол чемпіонату та нереалізований пенальті: Україна в драматичному півфіналі Євро-2022 програла Росії

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в драматичному півфіналі Євро-2022 програла збірній Росії (2:3) і зіграє в матчі за третє місце.

Поєдинок розпочався за переваги фаворита зустрічі - Росії. Уже на 2-й хвилині зустрічі українці пропустили безглуздий гол від Соколова. А на 15-й хвилині Афанасьєв подвоїв рахуноу у зустрічі. Однак українці зуміли забити гол у відповідь ще до перерви. Євген Сірий скоротив різницю в рахунку на 16-й хвилині.

У другому таймі синьо-жовтим вдалося вирівняти гру, але на 31-й хвилині Ніязов "боковими ножицями" забив феноменальний гол - 3:1.

Втрачати було нічого. Українські футзалісти почали розігрувати п'ятого польового гравця та міцно прибрали ініціативу в свої ноги. На 35-й хвилині Петро Шотурма витонченим пасом знайшов Абакшин, який по хокейному підставив ногу - 3:2.

Кульмінація гри настала за хвилину 13 секунд до завершення основного часу. Збірна україни здобула право на пенальті, але лідер команди Шотурма не зміг переграти голкіпера росіян.

Слід відзначити українських уболівальників на трибунах арени Ziggo Dome. Синьо-жовті фанати протягом двох таймів співали пісні, у тому числі й про президента сусідньої держави, стрибали під відомий фанатський "заряд" - Хто не скаче ....., а під завісу гри виконали гімн України.

Звісно ж пісні вітчизняних фанатів не залишилися поза увагою російського федерального телеканалу. У другому таймі російські телевізійники вимкнули звук з арени, а ввімкнули записаний інтершум.

Матч за третє місце відбудеться в неділю, 6 лютого.