Джерело - Чемпіон.

У поєдинку 1/4 фіналу Кубка Італії зустрічалися Аталанта нашого Руслана Маліновського та Фіорентина. Справжнім героєм протистояння став Нікола Міленкович.

На 93-й хвилині матчу сербський захисник Фіалок скористався тим, що голкіперу господарів було перекрито огляд, і влучно пробив з-за меж штрафного майданчика.

Додамо, що поєдинок завершився із рахунком 2:3. Фіорентина у півфіналі турніру зустрінеться із Ювентусом, який напередодні в не менш драматичному стилі обіграв Сассуоло.

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