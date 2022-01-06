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М'яч влетів у дев'ятку воріт: Лунін пропустив гол у Кубку Іспанії

Сьогодні 01:11 Віктор Слюсаренко 85 0
Українець пропустив третій гол від Алькояно
М'яч влетів у дев'ятку воріт: Лунін пропустив гол у Кубку Іспанії
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін пропустив м'яч у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії з Алькояно.

На 66-й хвилині суперники зрівняли рахунок. Це був 4-й удар у ворота Луніна в матчі. Матч завершився перемогою Реала - 3:1.

Це 3-й пропущений м'яч українця у 2-му офіційному матчі за мадридський клуб. 20 січня 2021 він двічі пропустив від того ж Алькояно.

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