Українець пропустив третій гол від Алькояно

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін пропустив м'яч у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії з Алькояно.

На 66-й хвилині суперники зрівняли рахунок. Це був 4-й удар у ворота Луніна в матчі. Матч завершився перемогою Реала - 3:1.

GOOOL DANI VEGA ⚽️



Alcoyano 1 🆚 1 Real Madrid #CopaDelRey



pic.twitter.com/7a1Kf0ENX5 — Garra Sports  (@GarraSportsMx) January 5, 2022

Це 3-й пропущений м'яч українця у 2-му офіційному матчі за мадридський клуб. 20 січня 2021 він двічі пропустив від того ж Алькояно.

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