Усика включено до топ-10 найкращих спортсменів світу 2021 року
04.01.2022 17:40 963
Джоковича депортують з Австралії через проблеми з візою
Вчора 23:40 250
Бумекер PaddyPower допомагає Джеку Вілширу знайти новий клуб
Вчора 22:38 120
Лунін вийде в стартовому складі Реала на матч Кубка Іспанії
Вчора 21:14 353
Оптимізм Павлова, переможний гол Сачка: Кубок України 2009 - найбільший тріумф Ворскли
Вчора 20:14 215
Зінченко: Поразка у фіналі Ліги чемпіонів була неймовірним психологічним ударом
Вчора 16:44 229
Чуже достроково покинув Дніпро-1
Вчора 12:41 616
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 12:26 10751
Помер легендарний лікар Динамо
Вчора 11:55 1509
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки
Вчора 11:40 6840
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Реал з Луніним переграв Алькояно, Барселона вирвала перемогу у Лінареса. Результати 1/16 Кубка Іспанії

Сьогодні 00:22 725 0
Українець відіграв увесь матч
Реал з Луніним переграв Алькояно, Барселона вирвала перемогу у Лінареса. Результати 1/16 Кубка Іспанії
#Кубок Іспанії

Джерело - Чемпіон.

5 січня відбулися вісім матчів в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії

1/16 фіналу, 5 січня

Ейбар - Мальорка 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Бланко-Лещук, 1:1 - 68 Гая, 1:2 - 82 Анхель

Картахена - Валенсія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Солер, 1:1 - 75 Ортуньйо(П), 1:2 - 90+3 Черишев

Леганес - Реал Сосьєдад 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Ісак, 0:2 - 43 Оярсабаль, 1:2 - 60 Муньйос, 2:2 - 70 Муньйос, 2:3 - 74 Оярсабаль(П)

Лінарес - Барселона 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Діас, 1:1 - 63 Дембеле, 1:2 - 69 Хутгла

Балеарас - Сельта Віго 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Мартінес, 1:1 - 67 Мендес, 2:1 - 76 Мартінес

Вальядолід - Бетіс 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Карвалью, 0:2 - 27 Фекір, 0:3 - 50 Іглесіас

Мірандес - Райо Вальєкано 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 67 Мартін

Алькояно - Реал 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Мілітан, 1:1 - 66 Вега, 1:2 - 76 Асенсіо, 1:3 - 78 Хуан (авт)

Коментарі ()