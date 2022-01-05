Голкіпер Ворскли Дмитро Різник знявся у відеоролику на підтримку вакцинації від коронавірусу.

"Футбол поєднує мільйони українців. Коли ви на трибунах, у нас більше сили і легше дається перемога. Ваша підтримка дуже важлива для нас, але ковід перешкодив. Стадіони стали порожніми.

Я вакцинувався від COVID-19 з метою захистити себе, щоб разом із нашою командою здобувати нові перемоги. Вакцинований - отже, захищений", - сказав Різник.