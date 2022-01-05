Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Ворскли Дмитро Різник знявся у відеоролику на підтримку вакцинації від коронавірусу.
"Футбол поєднує мільйони українців. Коли ви на трибунах, у нас більше сили і легше дається перемога. Ваша підтримка дуже важлива для нас, але ковід перешкодив. Стадіони стали порожніми.
Я вакцинувався від COVID-19 з метою захистити себе, щоб разом із нашою командою здобувати нові перемоги. Вакцинований - отже, захищений", - сказав Різник.
Відео було зняте на стадіоні імені Бутовського у Полтаві.
Нагадаємо, Ворскла запланувала чотири спаринги на зборах у Туреччині.
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