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Різник знявся у ролику на підтримку вакцинації від COVID-19

Сьогодні 21:32 Віктор Слюсаренко 115 0
Різник знявся у ролику на підтримку вакцинації від COVID-19
#Ворскла, #Різник

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Ворскли Дмитро Різник знявся у відеоролику на підтримку вакцинації від коронавірусу.

"Футбол поєднує мільйони українців. Коли ви на трибунах, у нас більше сили і легше дається перемога. Ваша підтримка дуже важлива для нас, але ковід перешкодив. Стадіони стали порожніми.

Я вакцинувався від COVID-19 з метою захистити себе, щоб разом із нашою командою здобувати нові перемоги. Вакцинований - отже, захищений", - сказав Різник.

Відео було зняте на стадіоні імені Бутовського у Полтаві.

Нагадаємо, Ворскла запланувала чотири спаринги на зборах у Туреччині.

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