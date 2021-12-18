Ворскла запланувала 4 спаринги на зборах у Туреччині

Ворскла назвала плани на зимові збори

Ворскла вже визначилась із планами підготовки до другої половини сезону.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Гравці Ворскли вирушили у відпустку та мають зібратись у Полтаві 16 січня для відновлення роботи.

Після проходження медичного обстеження полтавці вирушать на зимові збори в Туреччині 22 січня. Команда запланувала 4 спаринги, а імена суперників та дати поєдинків стануть відомі пізніше.

Наразі Ворскла з 33 очками посідає 5 місце у турнірній таблиці, відстаючи від четвертої Зорі на 3 пункти.

Раніше, Львів вирвав нічию у Ворскли у 18 турі УПЛ.