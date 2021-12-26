Неприємний інцидент трапився під час хокейного матчу у Швейцарії

Джерело - Чемпіон.

Надзвичайно рідкісний випадок стався під час хокейного матчу на рівні національного чемпіонату: два гравці впали в яму, яка використовується для збору снігу, який утворюють гравці своїми ковзанами, катаючись по льоду.

Про це повідомляє Le Matin.

Під час матчу Швейцарської хокейної ліги стався неприємний інцидент. Захисник Лангенталя Тайлер Хіггінс та нападник Сьєрри Арно Монтандон провалилися під лід.

Але цей етап гри міг закінчитися набагато серйознішим інцидентом для двох нещасних головних героїв. Яма, в яку вони впали, розділена на дві частини залізним прутом. І плити, як і сітки, не дуже далеко. Але, на щастя, все обійшлося лише водою.

Раніше, НХЛ перенесла дату відновлення чемпіонату.

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