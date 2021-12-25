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НХЛ перенесла дату відновлення чемпіонату

Сьогодні 10:28 114 0
Стала відома дата відновлення регулярного чемпіонату
НХЛ перенесла дату відновлення чемпіонату
#НХЛ

Джерело - nhl.com.

НХЛ оголосила, що після різдвяної перерви матчі регулярного чемпіонату розпочнуться не раніше ніж 28 грудня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Спочатку планувалося відновити сезон 27 грудня, однак у зв'язку з тим, що ліга має проаналізувати результати повномасштабного тестування та оцінити готовність клубів до ігор, було ухвалено рішення перенести заплановану дату на один день. Команди відновлять тренування 26 грудня.

Передбачається, що увечері в неділю ліга повідомить всю інформацію про плани відновлення регулярного чемпіонату", – йдеться у заяві ліги.

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