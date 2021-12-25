НХЛ перенесла дату відновлення чемпіонату

Стала відома дата відновлення регулярного чемпіонату

НХЛ оголосила, що після різдвяної перерви матчі регулярного чемпіонату розпочнуться не раніше ніж 28 грудня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Спочатку планувалося відновити сезон 27 грудня, однак у зв'язку з тим, що ліга має проаналізувати результати повномасштабного тестування та оцінити готовність клубів до ігор, було ухвалено рішення перенести заплановану дату на один день. Команди відновлять тренування 26 грудня.

Передбачається, що увечері в неділю ліга повідомить всю інформацію про плани відновлення регулярного чемпіонату", – йдеться у заяві ліги.