НХЛ перенесла дату відновлення чемпіонату

Джерело - nhl.com.
НХЛ оголосила, що після різдвяної перерви матчі регулярного чемпіонату розпочнуться не раніше ніж 28 грудня.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
"Спочатку планувалося відновити сезон 27 грудня, однак у зв'язку з тим, що ліга має проаналізувати результати повномасштабного тестування та оцінити готовність клубів до ігор, було ухвалено рішення перенести заплановану дату на один день. Команди відновлять тренування 26 грудня.
Передбачається, що увечері в неділю ліга повідомить всю інформацію про плани відновлення регулярного чемпіонату", – йдеться у заяві ліги.