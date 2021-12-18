Ексгравець Наполі та Роми виконав запальну пісню разом із фанатами. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Днями грецький захисник Костас Манолас перейшов до Олімпіакоса із Наполі. Вболівальники клубу із Пірея дуже гаряче зустріли справжню зірку місцевого футболу і вона відповіла їм взаємністю.

Сума трансферу склала 2,9 млн євро + 1 млн євро у вигляді бонусів. До слова, такий теплий прийом Маноласа з боку фанів зумовлений ще й тим, що Костас свого часу вже виступав за Олімпіакос.

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