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Ломаченко провів ефектну комбінацію в другому раунді бою з Коммі, ганець ледь не опинився на настилі

Сьогодні 06:17 Андрій Твердохліб 1513 0
Ломаченко провів ефектну комбінацію в другому раунді бою з Коммі, ганець ледь не опинився на настилі
Getty Images

Джерело - Чемпіон.

У другому райнді поєдинку Ломаченко - Коммі українець провів ефектну комбінацію для справжніх боксерських гурманів.

Ганець ледь не опинився на настилі рингу, а за мить пролунав гонг.

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