Ломаченко провів ефектну комбінацію в другому раунді бою з Коммі, ганець ледь не опинився на настилі

Джерело - Чемпіон.
У другому райнді поєдинку Ломаченко - Коммі українець провів ефектну комбінацію для справжніх боксерських гурманів.
Ганець ледь не опинився на настилі рингу, а за мить пролунав гонг.
LET OFF THE HOOK?🤔@VasylLomachenko appeared to step away at the end of round two and let Richard Commey recover✋— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 12, 2021
📺Sky Sports Arena & Main Event | @trboxing pic.twitter.com/KSzWwUD8QS
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