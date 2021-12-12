Ломаченко провів ефектну комбінацію в другому раунді бою з Коммі, ганець ледь не опинився на настилі

Джерело - Чемпіон.

У другому райнді поєдинку Ломаченко - Коммі українець провів ефектну комбінацію для справжніх боксерських гурманів.

Ганець ледь не опинився на настилі рингу, а за мить пролунав гонг.

LET OFF THE HOOK?🤔@VasylLomachenko appeared to step away at the end of round two and let Richard Commey recover✋



📺Sky Sports Arena & Main Event | @trboxing pic.twitter.com/KSzWwUD8QS — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 12, 2021

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua