У Краматорську встановили пам'ятник 16-річному футболісту, якого вбили бойовики ДНР

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Напередодні в українському Краматорську відкрили пам'ятник Степану Чубенку, який загинув від катувань бойовиків ДНР.

25 липня 2014 року три сепарські потвори з Донецька закатували за проукраїнську позицію 16-річного школяра Степана Чубенка, який був воротарем юнацької команди краматорського Авангарда.

На початку липня хлопця затримали у Донецьку бойовики так званого батальйону Керч. Їх було троє – комбат бандформування Вадим Погодін (кличка Кєрчь), а також Максим Сухомлинов (кличка Буба) та Юрій Москальов (кличка Жора). Причиною затримання стала синьо-жовта стрічка на рюкзаку, а серед речей – шарф футбольного клубу Карпати. Цього виявилося достатньо для вбивства.

Після кількох днів тортур Чубенко був розстріляний.

У 2019 році Авангард довічно закріпив 1-й номер за хлопцем.

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