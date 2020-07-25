 Шість років тому сепаратисти закатували юного голкіпера Авангарда | Блоги | Champion.com.ua
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Шість років тому сепаратисти закатували юного голкіпера Авангарда

Сьогодні 12:00 Valeriy Ruchka 768 0
Шість років тому сепаратисти закатували юного голкіпера Авангарда

Джерело - sport_data_history.

Шість років тому, 25 липня 2014 року три сепарських потвори з Донецька закатували за проукраїнську позицію 16-річного школяра Степана Чубенка, який був воротарем юнацької команди краматорського Авангарда.

На початку липня хлопця затримали у Донецьку бойовики так званого батальйону Керч. Їх було троє – комбат бандформування Вадим Погодін (кличка Кєрчь), а також Максим Сухомлинов (кличка Буба) та Юрій Москальов (кличка Жора). Причиною затримання стала синьо-жовта стрічка на рюкзаку, а серед речей – шарф футбольного клубу Карпати. Цього виявилося достатньо для вбивства.

Свідки розповідали, що Степана штовхали з ноги, поки сидів, прив’язаний під комендатурою. Зуби вибили. Повели до берега річки. Руки скрутили за спиною скотчем, футболку – на голову. Кросівки з нього перед розстрілом зняли. "Кєрчь" підозрював Чубенка в участі в "Правому секторі" та підпалі одеських ватників. 

У документах слідчих вказано, що "Сухомлинов був на краю окопу. Він зробив постріл в область потилиці неповнолітнього Чубенка, який стояв на колінах в окопі з зав’язаними за спиною руками. Враховуючи, що після пострілу Степан подавав ознаки життя, Погодін узяв у Сухомлинова пістолет і зробив ще не менше чотирьох пострілів в потиличну частину голови Чубенка". 

Вбили хлопця в селі Горбачево-Михайлівка, що в 22-х кілометрах від Донецька.

Степан народився 11 листопада 1997 року в Краматорську. Він вчився у краматорській загальноосвітній школі № 12, займався греко-римською боротьбою, захоплювався футболом. Був воротарем юнацької команди "Авангард" із Краматорська та мріяв стати професіоналом. Вболівав за донецький "Шахтар".

Степан з друзями організував команду КВК і опікувався дитячим будинком у рідному місті. Цікавився історією, державними справами. На початку війни брав участь у мітингах на підтримку територіальної цілісності України, носив воду і продукти українським військовим, які прибули у місто. Ризикуючи життям, Степан зняв з міської площі прапор так званої "ДНР".

Посмертно Степана нагородили орденом "Народний Герой України" і Орденом "За мужність" III ступеня. 

Торік Краматорський Авангард вивів з обігу в команді №1 – номер, який раніше належав воротареві Степану Чубенку. Також починаючи з липня 2019 року в Краматорську проводиться щорічний шкільний турнір пам'яті Степана Чубенка.

Трьох виродків, які вбили хлопця, у 2017 році заочно засудили до довічного ув’язнення. Нині вони навоювалися і начебто переховуються в окупованому Криму.

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