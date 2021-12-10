Джерело - Чемпіон.

У ніч з 11 на 12 грудня у Лас-Вегасі відбудеться турнір UFC 269, головною подією якого стане бій чинного чемпіона у легкій вазі Чарльза Олівейри та колишнього тимчасового чемпіона Дастіна Пор'є.

Перед боєм бразилець та американець провели першу дуель поглядів.

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У попередньому поєдинку в липні Пор'є переміг Конора Мак-Грегора, а Олівейра в травні нокаутував Майкла Чендлера та став чемпіоном промоції.

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