Джерело - Чемпіон.
Український боксер Іван Редкач зустрівся з новоспеченим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом.
Українець відвідав вечір боксу, який очолив бій Джервонти Девіса проти Ісаака Круса та вирішив зробити спільне фото з Камбососом.
"Новий абсолютний чемпіон Джордж Камбосос на приголомшливому боксерському шоу від Showtime", - написав Редкач в Instagram.
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Раніше Редкач підтримав Лопеса після сенсаційної поразки від Камбососа.
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