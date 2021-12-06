Джерело - Чемпіон.

Український боксер Іван Редкач зустрівся з новоспеченим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом.

Українець відвідав вечір боксу, який очолив бій Джервонти Девіса проти Ісаака Круса та вирішив зробити спільне фото з Камбососом.

"Новий абсолютний чемпіон Джордж Камбосос на приголомшливому боксерському шоу від Showtime", - написав Редкач в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

Раніше Редкач підтримав Лопеса після сенсаційної поразки від Камбососа.

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