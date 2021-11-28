Редкач: Насолоджувався кожною секундою бою Лопес - Камбосос

Американський боксер Теофімо Лопес після поразки від Джорджа Камбососа має швидко відновлюватися та йти вперед.

Про це заявив український боксер Іван Редкач.

"Це був абсолютно неймовірний бій. 12 раундів пройшли одним подихом. Цей поєдинок коштував такого довгого очікування. Я полюбляв кожну секунду бою. Мені було складно його дивитися, бо я поважаю обох боксерів. У мене не було фаворита, бо вони обоє - мої улюбленці.

Я бажаю Лопесу легкого відновлення. Ні на кого не зважай, просто рухайся далі і зроби висновки з цього бою. Ти маєш усе, щоб йти вперед.

Привітання Джорджу Камбососу. Ти довів, що ніщо не може завадити людині досягти своєї мрії. Немає нічого неможливого. Неважливо, скільки боїв ти провів, скільки титулів у тебе і наскільки ти відомий. Щоразу боксер виходить на бій і починає все з нуля, залишаючи поза рингом все, крім пристрасті, сили, досвіду та старанної роботи", - зазначив Редкач.