Джерело - Чемпіон.

У матчі НХЛ з Колорадо Евеланш (4:1) російський захисник Монреаль Канадієнс Олександр Романов записав на свій рахунок 3 чергові силові, але одну спробу врізатися в суперника провалив.

Провалив так, що мало не отримав травми і не покалічив партнера.

Жертвою росіянина у цьому епізоді мав стати Кейл Макар, але канадець у результаті постраждав найменше. Основна сила удару Романова припала на його американського партнера Райана Пелінга, а обличчя самого Олександра за підсумками жорсткого моменту залила кров. На щастя, обійшлося без серйозних ушкоджень.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua