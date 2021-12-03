Тампба-Бей переграла Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
3 грудня
Кароліна – Оттава 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Флорида – Баффало 7:4 (0:3, 3:1, 4:0)
Монреаль – Колорадо 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Тампа-Бей – Сент-Луїс 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Вашингтон – Чикаго 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Айлендерс – Сан-Хосе 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Міннесота – Нью-Джерсі 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Нашвілл – Бостон 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Даллас – Колумбус 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Лос-Анджелес – Калгарі 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)