Джерело - Чемпіон.

Колишня зірка манчестер Юнайтед і збірної Франції Ерік Кантона, який нині досить успішно знімається в кіно, оголосив себе новим головним тренером Манчестер Юнайтед.

З почуттям гумору та харизмою у фрацуза ніколи не було проблем.

Нагадаємо, керівництво Дияволів звільнило Уле Гуннара Сульшера після ганебної поразки від Вотфорда (4:1) у 12 турі АПЛ. У 13 турі на МЮ чекає випробування лондонським Челсі, який лідирує в чемпіонаті. Манкуніанці ж посідають 8 сходинку, набравши 17 очок у 12 матчах.

Кантона виступав за Манчестер з 1992 по 1997 роки.

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