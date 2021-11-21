Незабаром клуб зробить офіційну заяву

Джерело - Чемпіон.

Тренерська кар'єра Уле Гуннара Сульшера у Манчестер Юнайтед підходить до завершення.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Співвласник клубу Джоел Глейзер одобрив звільнення норвежця.

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Офіційне оголошення про відставку Сульшера за взаємною згодою сторін вже підготовлене і має відбутись незабаром. Допоки МЮ не знайде заміну Уле Гуннару, командою тимчасово керуватимуть технічний директор Даррен Флетчер і Майкл Каррік, який входив у тренерський штаб норвежця.

Раніше, керівництво Манчестер Юнайтед обговорило долю Сульшера.