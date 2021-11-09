Джерело - Чемпіон.

Український банкір і політик, колишній заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, Максим Нефьодов упевнено подолав дистанцію нью-йоркського марафону (42 195 км), фінішувавши з прапором України.

Про це повідомив сам Нефьодов на своїй сторінці в Instagram.

"Емоції зашкалюють, TCS New York City Marathon - done! Результатом задоволений, вибіг з чотирьох годин - 3:52:40. Короче кажучи, тепер заслужив велетенський бургер, пиво і маргариту, і трохи знеболювального на стерті пальці ніг", зазначив зокрема політик.

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