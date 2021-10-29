 Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006 | Блоги | Champion.com.ua
Ураган з труднощами переграв Араз у Лізі чемпіонів
Вчора 20:54 722
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006
Сьогодні 12:16 113
Підтримаємо Динамо в Лісабоні!
Сьогодні 11:35 1199
Металіст вибив Колос з Кубка України
Вчора 21:22 841
Степаненко продовжив контракт з Шахтарем
Вчора 21:10 519
Рух - Зоря 0:2. Огляд матчу Кубка України
Вчора 20:45 529
Промоутер: Усик домовився про реванш з Джошуа
Вчора 20:26 1437
Зоря дотиснула Рух у Кубку України
Вчора 19:26 477
ФК Львів у серії пенальті вибив Альянс з Кубка України
Вчора 16:41 448
Шевчук: Гармаш зараз не гравець стартового складу збірної України
Вчора 16:01 1035 2
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Лідер київського Динамо вдруге став батьком
Лідер київського Динамо вдруге став батьком Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:26 273
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006 Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:16 112
Голкіперка збірної України забила фантастичний гол від власних воріт
Голкіперка збірної України забила фантастичний гол від власних воріт Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:58 703
Фото дня. Моурінью повечеряв фастфудом на бетонних східцях одразу після гри
Фото дня. Моурінью повечеряв фастфудом на бетонних східцях одразу після гри Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:50 284
Ротань святкує 40-річний ювілей
Ротань святкує 40-річний ювілей Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:50 267
Бєсєдін вважає листопад першим місяцем зими
Бєсєдін вважає листопад першим місяцем зими Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:48 367
Роналду готується стати батьком - Джорджина вагітна двійнею
Роналду готується стати батьком - Джорджина вагітна двійнею Віктор Слюсаренко
Вчора 20:22 622
Російський боксер облаяв депутатів за рішення щодо ветеранів
Російський боксер облаяв депутатів за рішення щодо ветеранів Віктор Слюсаренко
Вчора 19:26 589
Я і ти: Українська легкоатлетка поділилася зворушливими фото з коханим
Я і ти: Українська легкоатлетка поділилася зворушливими фото з коханим Віктор Слюсаренко
Вчора 17:00 596
Сетьєн чи Куман: Під керівництвом якого наставника краще грала Барселона?
Сетьєн чи Куман: Під керівництвом якого наставника краще грала Барселона? Віктор Слюсаренко
Вчора 15:11 472
Приємно згадати: Три роки тому Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA
Приємно згадати: Три роки тому Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA Віктор Слюсаренко
Вчора 14:01 530 1
Організатори Олімпіади-2022 заявили про безпрецедентні штрафи
Організатори Олімпіади-2022 заявили про безпрецедентні штрафи Віктор Слюсаренко
Вчора 12:16 477
Повія-трансвестит пограбувала зіркового футболіста ПСЖ
Повія-трансвестит пограбувала зіркового футболіста ПСЖ Віктор Слюсаренко
Вчора 10:53 1049
Тенісистка виходить на матчі Transylvania Open в образі Дракули
Тенісистка виходить на матчі Transylvania Open в образі Дракули Віктор Слюсаренко
Вчора 09:26 711
Програли 0:5: Баварія зазнала найбільшої поразки за 43 роки
Програли 0:5: Баварія зазнала найбільшої поразки за 43 роки Віктор Слюсаренко
Вчора 08:00 2414
Захисник Динамо забив гол: Шабанов подвоїв рахунок у матчі з Маріуполем
Захисник Динамо забив гол: Шабанов подвоїв рахунок у матчі з Маріуполем Віктор Слюсаренко
27.10.2021 17:48 1135
Довгоочікуваний гол словенця: Вербич вивів вперед Динамо у матчі з Маріуполем
Довгоочікуваний гол словенця: Вербич вивів вперед Динамо у матчі з Маріуполем Віктор Слюсаренко
27.10.2021 17:39 1181
Shaqtin' a Fool оголосив претендентів на найбезглуздіший момент першого тижня сезону НБА
Shaqtin' a Fool оголосив претендентів на найбезглуздіший момент першого тижня сезону НБА Віктор Слюсаренко
27.10.2021 17:21 562
Російський боксер, що вбив ведмедя, вийшов з коми
Російський боксер, що вбив ведмедя, вийшов з коми Віктор Слюсаренко
27.10.2021 16:00 941
0 голів, 0 асистів, 7 ігор: Sky Sport порівняв Санчо з агентом 007
0 голів, 0 асистів, 7 ігор: Sky Sport порівняв Санчо з агентом 007 Віктор Слюсаренко
27.10.2021 14:32 381
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:40 Футбол Тоттенгем готовий позбутися від півзахисника 71
12:39 Футбол Ліга чемпіонів. Динамо - Барселона: онлайн-трансляція 585
12:31 Біатлон Стало відомо, скільки українських біатлоністів можуть виступити на Олімпіаді у Пекіні 92
12:26 Блог Лідер київського Динамо вдруге став батьком 276
12:19 Інше Проктологія і біг. Відповіді лікаря на незручні питання 120
12:16 Блог Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006 113
12:14 Футбол Скрипник: Минулого року ми були у фіналі Кубка і знову хочемо цей шлях пройти 98
11:58 Блог Голкіперка збірної України забила фантастичний гол від власних воріт 708
11:57 Футбол Сельта Віго - Реал Сосьєдад 0:2. Огляд матчу 119
11:42 Футбол Динамо - Барселона: на трибуни буде дозволено пройти не всім 356
11:35 Футбол Підтримаємо Динамо в Лісабоні! 1199
11:26 Бокс Український боксер одноголосним рішенням суддів переміг росіянина на чемпіонаті світу 844
11:14 Футбол Будківський: Борги в Десні стали трохи менші, але хорошого мало 286
10:56 Футбол Бєсєдін розповів, коли стане найкращим бомбардиром УПЛ 266
10:56 Кіберспорт Анонс головних кіберспортивних подій листопада 164
10:50 Блог Фото дня. Моурінью повечеряв фастфудом на бетонних східцях одразу після гри 285
10:43 Хокей. УХЛ Дніпро - Сокіл 1:5. Огляд матчу 160
10:33 Футбол Трансфер гравця Шахтаря опинився в центрі уваги прокуратури 671
10:17 Футбол Степаненко емоційно прокоментував продовження контракту з Шахтарем 288
10:05 Бокс Красюк: Був запланований бій Берінчика з дуже цікавим опонентом 279
09:50 Блог Ротань святкує 40-річний ювілей 268
09:50 Футбол Красніков: Я думаю, досягнення – це вихід у фінал як мінімум 367
09:35 Футбол Леванте - Атлетіко 2:2. Огляд матчу 208
09:21 Футбол У Казахстані на 2 роки дискваліфікували російського тренера 480
09:11 Хокей Кароліна переграла Бостон, Пітсбург поступився Калгарі. Результати матчів НХЛ 302

Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006

Сьогодні 12:16 Андрій Твердохліб 113 0
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні святкує день народження Руслан Ротань. Легендарному півзахиснику збірної України та Дніпра виповнюється 40 років.

Саме гол Ротаня у виїзній грі в ворота збірної Грузії в 2005 році достроково вивіш підопічних Блохіна на ЧС-2006. Гра в Тбілісі завершилася нічиєю - 1:1, однак у паралельному матчі Туреччина втратила очки з данійцями, що дозволило українцям виграти відбіркову групу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()