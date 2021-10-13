Джерело - Чемпіон.

Відомий паблік у Facebook UkrBall саркастисно розкритикував футболістів молодіжної збірної України Георгія Судакова та Артема Бондаренка за незабитий пенальті у грі з Фарерськими островами.

"Той випадок, коли не обсохло під носом, а вже уявляєш із себе Мессі-Суареса. Але оскільки ти не Лео і не Луїс, а лише Судаков із Бондаренком і представляєш не класичну Барселону, а лише самопроголошену східноєвропейську (Шахтар - ред), то й виконання відповідне", - йдеться в пості.

Нагадаємо, молоді українські футболісти намагалися розіграти 11-метровий штрафний удар (пенальті - ред.), але сконфузились.

Зазначимо, що авторами такого виконання пенальті є зірки Аякса 70-80-х - Йоган Кройф і Єспер Ольсен.

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