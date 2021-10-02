Російський журналіст двічі зганьбився під час інтерв'ю з Вернидубом

Джерело - Чемпіон.

Кореспондент російського видання Спорт-Экспресс зганьбився у розмові з наставником Шерифа Юрієм Вернидубом, розпитуючи про його прізвище.

Російський журналіст запитав українця, коли він "все-таки поверне дуб", апелюючи до прізвища. Це, мовляв, цікавить вболівальників.

Юрій не розгубився і відповів: "Прочитайте українську казку "Котигорошко". Там є всі прізвища: і Вернигора, і Вернидуб, і решта. Це все казкові герої. І я пишаюсь своїм прізвищем! У мене козацький рід".

Щоправда, і тут не обійшлось без конфузу від кореспондента: замість "Котигорошко" він у тексті написав "Кот и горошек", що швидко зафіксували освічені користувачі інтернету.

Зауважимо, особлива увага до персони Юрія Вернидуба з'явилась після сенсаційного старту в Лізі чемпіонів, зокрема після перемог над Шахтарем (2:0) та Реалом (2:1).

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