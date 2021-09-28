Шериф Вернидуба сенсаційно переміг Реал. Результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У другому турі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років відбулися шість матчів.
Шериф під керівництвом українського фахівця Юрія Вернидубу сенсаційно на виїзді здолав Реал.
Український захисник Соболь у матчі з Лейпцигом відіграв 79 хвилин.
ПСЖ - Манчестер Сіті 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Гує, 2:0 - 74 Мессі
Лейпциг - Брюгге 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 5 Нкунку, 1:1 - 22 Ванакен, 1:2 - 41 Ріц
Група В
Мілан - Атлетіко 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Леау, 1:1 - 84 Грізманн, 1:2 - 90+7 Суарес (пен)
Порту - Ліверпуль 1:5 (0:2)
Голи: 0:1 - 18 Салах, 0:2 - 45 Мане, 0:3 - 60 Салах, 1:3 - 75 Таремі, 1:4 - 78 Фірміно, 1:5 - 83 Фірміно
Група С
Боруссія Д - Спортінг 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 37 Мален
Група D
Реал - Шериф 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 25 Джахшибаєв, 1:1 - 65 Бензема, 1:2 - 90 Тіль
Раніше, Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів.