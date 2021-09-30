На алеї слави біля Донбас-Арени повністю залита синьою фарбою іменна зірка колишнього тренера Шахтаря Мірчі Луческу, майже приховавши ім'я власника.

Припускають, що акція стала відповіддю на недавні слова румунського фахівця після матчу з Рухом.

"Хто пускає стріли в мою адресу - може поїхати в Донецьк, подивитися алею зірок Шахтаря. Легко керувати командою, коли у неї такий президент, як Рінат Ахметов", - сказав тоді Луческу.

Повідомляється, що прибирати фарбу ніхто не поспішає. Інші зірки на алеї слави не постраждали.

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