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Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану

Сьогодні 11:18 Андрій Твердохліб 827 0
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану

Джерело - Чемпіон.

Напередодні форвард збірної України Роман Яремчук забив шикарний гол у ворота збірної Казахстану, чим викликакав неабиякий захват у британських журналістів зі Sky Sports.

"Можливо, Роман Яремчук вже забив гол тижня!", - йдеться в офіційному твіттері телеканалу.

Нагдаємо, Яремчук відзначився вже на 2-й хвилині матчу, але збірна України не змогла в підсумку здобути перемогу (2:2).

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