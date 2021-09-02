Джерело - Чемпіон.

Напередодні форвард збірної України Роман Яремчук забив шикарний гол у ворота збірної Казахстану, чим викликакав неабиякий захват у британських журналістів зі Sky Sports.

"Можливо, Роман Яремчук вже забив гол тижня!", - йдеться в офіційному твіттері телеканалу.

Нагдаємо, Яремчук відзначився вже на 2-й хвилині матчу, але збірна України не змогла в підсумку здобути перемогу (2:2).

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