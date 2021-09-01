Четверта поспіль нічия збірної України у відборі на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в рамках четвертого туру відбіркового етапу на ЧС-2022 зіграла внічию з Казахстаном.

Матч завершився з рахунком 2:2

Рахунок у матчі вже на 2-й хвилині відкрив Роман Яремчук, який з-за меж штрафного майданчика вистрілив у дальню дев'ятку.

Збірна Казахстану зрівняла рахунок у другій половині гри, коли Валіуллін прийнявши м'яч на лівому краю штрафного влучив точно під ближню стійку воріт Пятова.

У доданий до основного часу матчу час команди обмінялися голами. Спочатку Сікан вивів Україну вперед, а через хвилину Валіуллін відновив паритет.

Збірна України із 4 очками продовжує залишатися на другій сходинці у групі D.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, Група D

01 вересня

Казахстан - Україна 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Яремчук, 1:1 - 74 Валіуллін, 1:2 - 90+3 Сікан, 2:2 - 90+6 Валіуллін

Казахстан: Покатілов, Бистров, Марочкін, Логвіненко, Малий, Валіуллін, Тагіберген (Оразов, 90), Куат (Вороговський, 84), Васільєв (Жуков, 90), Нургалієв (Зайнутдінов, 60), Шушеначев (Аймбетов, 60).

Україна: Пятов, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь (Сікан 82), Сидорчук (Шапаренко, 77), Зінченко, Буяльський (Малиновський, 59), Ярмоленко, Яремчук (Циганков, 59)

Попередження: Васільєв, 44, Покатілов, 90+2 - Миколенко, 53, Зінченко, 74.