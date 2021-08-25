Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 серпня, український народ відзначає 30-річницю Незалежності України.

Василь Ломаченко та Олександр Усик

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Сергій Стаховський

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Тарас Шелестюк

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Еліна Світоліна

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Ганна Різатдінова

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Андрій Шевченко

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Андрій Пятов

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Олександр Шовковський

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Андрій Лунін

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Анстасія Бризгіна

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Ольга Ляхова

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Лілія Подкопаєва

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Руслан Ротань

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Олександр Усик

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Володимир Кличко

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Жан Беленюк

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Марина Романчук-Бех і Михайло Романчук

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Дар'я Білодід

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