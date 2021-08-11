Секретна дружина Путіна розкритикувала суддівство на Олімпійських іграх

Російська гімнастка і ,за чутками, дружина Володимира Путіна Аліна Кабаєва вперше за три роки з'явилася на телебаченні, щоб прокоментувати суддівство на Олімпійських іграх.

"Те, що сталося зараз в світовій художній гімнастиці на Олімпійських іграх в Токіо, це, звичайно, кричущий випадок. Діна Аверіна виступала прекрасно, вона всі чотири види зробила відмінно. Вона виконала добре елементи, працювала прекрасно з предметом, нічого не впустила, як її суперниця з Ізраїля", - сказала Кабаєва.

Олімпійська чемпіонка вважає, що скандальна ситуація не пов'язана з роботою суддів із західних країн.

"Ви знаєте, багато видів спорту судять судді з країн НАТО, і там наші спортсмени виграють. Тому мені здається, це питання недоречне. Просто є люди порядні і не дуже ", - додала Кабаєва.

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