 Секретна дружина Путіна розкритикувала суддівство на Олімпійських іграх | Блоги | Champion.com.ua
УПЛ. Динамо - Минай: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:43 535
Світоліна - Конта: онлайн-трансляція турніру в Монреалі. LIVE
Сьогодні 19:17 304
Петраков може завтра очолити збірну України
Сьогодні 15:53 1911 8
УАФ відмовила двом тренерам з Європи
Сьогодні 14:59 2258
Відео дня. Яремчук забив перший гол за Бенфіку в дебютній грі
Сьогодні 08:59 4451
У таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна майже догнала Австрію
Сьогодні 08:24 4969
Мессі - гравець ПСЖ
Вчора 23:31 1122
Ліга чемпіонів. Шахтар - Генк: відео голів і огляд матчу
Вчора 22:35 3758
Ліга чемпіонів. Бенфіка - Спартак: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 22:31 1896 1
Шахтар розібрався з Генком у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:26 2420
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Бенфіка перейменувала Twitter на честь Яремчука
Бенфіка перейменувала Twitter на честь Яремчука Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:09 1306
Відео дня. Яремчук забив перший гол за Бенфіку в дебютній грі
Відео дня. Яремчук забив перший гол за Бенфіку в дебютній грі Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:59 4440
Смакота дня. Беленюк отримав оригінальний падарунок
Смакота дня. Беленюк отримав оригінальний падарунок Андрій Твердохліб
Вчора 22:17 2671
15 українок, які зачарували світ на Олімпійських іграх у Токіо
15 українок, які зачарували світ на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
Вчора 20:52 1140
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни Андрій Твердохліб
Вчора 17:19 6117 6
Спорт не поза політикою. Згадуємо про вчинок грузинського спортсмена на Олімпіаді-2016
Спорт не поза політикою. Згадуємо про вчинок грузинського спортсмена на Олімпіаді-2016 Андрій Дунець
Вчора 13:15 8028 4
Дівчина дня. Журналістка Лідса вражає своїми формами
Дівчина дня. Журналістка Лідса вражає своїми формами Андрій Твердохліб
Вчора 13:00 2856
Чому вони продовжуть дружбу з агресором? Укранцям навмисно хотіли зіпсувати допінг-проби перед Олімпіадою в Сочі
Чому вони продовжуть дружбу з агресором? Укранцям навмисно хотіли зіпсувати допінг-проби перед Олімпіадою в Сочі Valeriy Ruchka
09.08.2021 22:30 2631
Куток диванного експерта. Пляшка для Марселя та футбол, який знову стає нормальним
Куток диванного експерта. Пляшка для Марселя та футбол, який знову стає нормальним Андрій Дунець
09.08.2021 20:26 672
Форвард Динамо не потис руки тренерам і бушував після заміни
Форвард Динамо не потис руки тренерам і бушував після заміни Valeriy Ruchka
09.08.2021 18:19 5396 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Секретна дружина Путіна розкритикувала суддівство на Олімпійських іграх

Сьогодні 16:50 Valeriy Ruchka 472 0
Секретна дружина Путіна розкритикувала суддівство на Олімпійських іграх

Російська гімнастка і ,за чутками, дружина Володимира Путіна Аліна Кабаєва вперше за три роки з'явилася на телебаченні, щоб прокоментувати суддівство на Олімпійських іграх.

"Те, що сталося зараз в світовій художній гімнастиці на Олімпійських іграх в Токіо, це, звичайно, кричущий випадок. Діна Аверіна виступала прекрасно, вона всі чотири види зробила відмінно. Вона виконала добре елементи, працювала прекрасно з предметом, нічого не впустила, як її суперниця з Ізраїля", - сказала Кабаєва.

Олімпійська чемпіонка вважає, що скандальна ситуація не пов'язана з роботою суддів із західних країн.

"Ви знаєте, багато видів спорту судять судді з країн НАТО, і там наші спортсмени виграють. Тому мені здається, це питання недоречне. Просто є люди порядні і не дуже ", - додала Кабаєва.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()