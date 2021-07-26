На Росії 12-річний хокеїст зґвалтував свого партнера по команді

Джерело - Телеграм.

У селі Патруші Сверловської області 12-річний хокеїст зґвалтував свого 11-річного партнера по команді.

Про це повідомляє телеграм-канал Кримінальне чтиво.

За інформацією видання інцидент стався в туалеті спорткомплексу Експеримент. Також повідомляється, що обидва хлочаків з благополучних родин, на жодному з обліків не стояли. Потерпілий розповів усе матері, яка повідомила поліцію.

Однак насильник в будь-якому разі не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, оскільки не досяг 14-річного віку.

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