 Навпроти посольства Швеції в Києві вивісили прапор з подякою за 1/8 фіналу Євро-2020 | Блоги | Champion.com.ua
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією
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Навпроти посольства Швеції в Києві вивісили прапор з подякою за 1/8 фіналу Євро-2020

Сьогодні 17:18 Valeriy Ruchka 1060 0
Навпроти посольства Швеції в Києві вивісили прапор з подякою за 1/8 фіналу Євро-2020

Джерело - Чемпiон.

Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020. Цієї історичної події не сталося б без збірної Швеції, яка в третьому турі перемогла Польщу і залишила Кадру за бортом турніру.

Гру скандинавів в Україні оцінили гідно і не забули подякувати. Навпроти посольства королівства в Києві по вулиці Івана Франка вдячні вболівальники вивісили шведський прапор з написом: "Дякуємо за 1/8 фіналу".

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