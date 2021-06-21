На 34-й хвилині півзахисник збірної Данії Міккель Дамсгор відкрив рахунок в матчі третього туру Євро-2020 проти Росії - 1:0

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