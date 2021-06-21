На 34-й хвилині півзахисник збірної Данії Міккель Дамсгор відкрив рахунок в матчі третього туру Євро-2020 проти Росії - 1:0
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На 34-й хвилині півзахисник збірної Данії Міккель Дамсгор відкрив рахунок в матчі третього туру Євро-2020 проти Росії - 1:0
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua