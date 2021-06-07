Відео дня. Яремчук забиває у ворота Кіпру після фантастичної комбанції

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук зробив рахунок (3:0) розгромним у грі збірних України та Кіпру. Форвард забив на 59-й хвилині в пусті ворота після вишуканої комбанації.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко на 37-й хвилині з пенальті відкрив рахунок, а Олександр Зінченко на 45+2-й подвоїв рахунок, також реалізувавши удар із одинадцятиметрової позначки.

На 65-й хвилині Ярмоленко офрмив дубль. Гра триває.

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