 Монатік, Машина врємєні і L'One: як гравці збірної України проходили посвяту. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Монатік, Машина врємєні і L'One: як гравці збірної України проходили посвяту

Сьогодні 09:35 Valeriy Ruchka 397 0
Монатік, Машина врємєні і L'One: як гравці збірної України проходили посвяту

Джерело - Чемпiон.

Новачки збірної України пройшли традиційну посвяту піснею.

Георгій Судаков, Артем Бондаренко і Артем Довбик заспівали хіт Монатіка та Віри Брежнєвої - Вєчєріночка.

Олександр Зубков на посвяті перед командою заспівав пісню реп-виконавця L'One - Мнє нужен лішь мяч.

Богдан Лєднєв та Денис Попов на посвяті в команді заспівали пісню легендарного гурту Машина времені - Поворот.

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