Джерело - Чемпiон.
Новачки збірної України пройшли традиційну посвяту піснею.
Георгій Судаков, Артем Бондаренко і Артем Довбик заспівали хіт Монатіка та Віри Брежнєвої - Вєчєріночка.
Олександр Зубков на посвяті перед командою заспівав пісню реп-виконавця L'One - Мнє нужен лішь мяч.
Богдан Лєднєв та Денис Попов на посвяті в команді заспівали пісню легендарного гурту Машина времені - Поворот.
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