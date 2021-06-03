Джерело - Чемпіон.

Цього дня, 5 років тому на 75-му році життя помер легендарний боксер Мухаммед Алі.

В історію боксу золотими літерами увійшла трилогія Муххамед Алі - Джо Фрейзер. Про неї сьогодні і поговоримо!

Перший бій відбувся 8 березня 1971 року, у якому Фрейзер здобув перемогу за очками, відправивши Алі в нокдаун наприкінці поєдинку:

У другому поєдинку, який відбувся 28 січня 1974 року, Алі взяв реванш, також за очками:

Третій поєдинок увійшов в історію як "Трилер у Манілі". Бій відбувся 1 жовтня 1975 року в місті Маніла, столиці Філіппін, у палаці спорту Araneta Coliseum. Даний поєдинок часто розглядається як один з найбільш великих боксерських поєдинків XX століття, та є кульмінацією серії з трьох боїв між Алі та Фрейзером. В історію боксу цей поєдинок увійшов як один з найжорстокіших двобоїв суперважковаговиків. Поєдинок завершився після 14 раунду перемогою Мухаммеда Алі:

Після цього поєдинку, Алі назвав Фрейзера кращим боксером після себе і сказав, що він його дуже сильно недооцінював.

Також після бою, Алі покликав до себе в роздягальню сина Джо, Марвіса Фрейзера, і попросив у нього вибачення за все, що сказав про його батька перед боєм. Вибачитися перед Джо, він знайшов в собі сили тільки у 2002 році, сказавши, що все, що він коли-небудь говорив про нього, було зроблено лише заради реклами.

7 листопада 2011 року Джо Фрейзер помер у Філадельфії від раку печінки у віці 67 років.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua