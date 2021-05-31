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Шоссейный велосипед: главные особенности
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Шоссейный велосипед: главные особенности

Вчора 21:45 Дима Копий 137 0
Шоссейный велосипед: главные особенности

Шоссейные модели велосипедов предназначены для поездок на идеально ровной асфальтированной дороге. Главное отличие — возможность быстро набирать скорость и поддерживать ее. Обычно при показателях от 20 км/ч сопротивление воздуха значительно препятствует развитию скорости. Конструкция такого велосипеда позволяет частично избежать этого за счет низкого седла и расположения человека.

Преимущества и сильные стороны

Геометрия рамы позволяет противостоять потоку ветра и аэродинамическому сопротивлению. Также руль отличается формой изогнутого рога, что дает возможность во время поездки менять положение рук и влиять на уровень сопротивления. Поэтому вы можете купить шоссейный велосипед для быстрых и длительных поездок по хорошей дороге.

Другие преимущества:

  • узкие колеса и покрышка;

  • передняя вилка из композита;

  • легкие по весу рама и дополнительные комплектующие.

Шоссейные велосипеды могут подходить не только для профессиональных соревнований, но и использоваться для обычного повседневного фитнеса. Поэтому вы можете промониторить сервис OLX — здесь есть как новые, так и б/у варианты велосипедов. 

Недостатки и слабые места

Все же есть некоторые моменты, которые не делают такие модели абсолютно идеальными. Среди таких минусов:

  • отсутствие одной из подвесок;

  • плохое влияние на состояние велосипеда грубой и ухабистой дороги;

  • отсутствие багажного крепления.

Последний минус не касается профессиональных велосипедистов во время марафонов. Но при этом появляется необходимость дополнительно приобретать рюкзак, если планируете просто совершать поездки для поддержания себя в хорошей форме.

Варианты исполнения

Также стоит отличать модели между собой. Популярный вариант — смешение горного и шоссейного велосипедов. Здесь используется та же аэродинамика, но добавляются широкие колеса для прохождения препятствий на дорогах. Велосипеды, которые предназначены непосредственно для фитнеса, имеют слегка укороченную раму для изменения положения человека во время катания.

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