Джерело - Чемпіон.

Уболівальник збірної України на матчі в Харкові проти збірної Бахрейну всю гру простояв з футболкою Ярослава Ракицького. Фанат протягом усієї гри звертався до Андрія Шевченка з вимогою повернути ексгравця Шахтаря до збірної.

Також дивакуватий уболівальник пояснив, чому треба повернути Ракицького в збірну.

Збірна України не змогла перемогти Бахрейн у контрольному матчі, врятувавшись у доданий час завдяки голу Циганкова.

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