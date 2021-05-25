 Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького

Сьогодні 20:43 Андрій Твердохліб 488 0
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького

Джерело - Чемпіон.

Уболівальник збірної України на матчі в Харкові проти збірної Бахрейну всю гру простояв з футболкою Ярослава Ракицького. Фанат протягом усієї гри звертався до Андрія Шевченка з вимогою повернути ексгравця Шахтаря до збірної.

Також дивакуватий уболівальник пояснив, чому треба повернути Ракицького в збірну.

Збірна України не змогла перемогти Бахрейн у контрольному матчі, врятувавшись у доданий час завдяки голу Циганкова.

 

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