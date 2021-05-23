Збірна України вирвала нічию в матчі з Бахрейном

Гол Циганкова врятував команду від поразки

Джерело - Чемпіон.

Збірна України розписала мирову з Бахрейном у контрольному матчі напередодні Євро-2020.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Дія ударом з пенальті відкрив вивів свою команду вперед.

Віктор Циганков вже у доданий арбітром час зрівняв рахунок.

Контрольний поєдинок

23 травня

Збірна України - Збірна Бахрейну 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 75 Дія(П), 1:1 - 90+1 Циганков

Збірна України: Трубін, Тимчик(Караваєв 78), Кривцов(Попов 63), Матвієнко, Миколенко, Степаненко(Судаков 46), Макаренко(Сидорчук 63), Шапаренко, Марлос, Зубков(Циганков 46), Бєсєдін(Довбик 46)

Запасні: Пятов, Бущан, Сирота, Попов, Караваєв, Забарний, Судаков, Сидорчук, Лєднєв, Бондаренко, Циганков, Довбик

Збірна Бахрейну: Лутфалла, Аль-Шайх (Фадель 85), Набель(Аль-Хазаа 76), Аль-Шамсан, Марун (Аль Мадан 76), Аль-Хумайдан (Халаїф 76), Реда, Харам, Абдулла, Аль-Асуад (Дія 66), Аль-Ромайхі (Абд-Аль-Джабар 85)

Попередження: Кривцов(15), Марун(38), Аль-Асуад(49), Харам(59), Сидорчук(90+3)