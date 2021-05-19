Головний тренер українського клубу провів сенсаційну пресконференцію. ВІДЕО

Головний тренер Металу Олександр Кучер провів, мабуть, найкоротшу післяматчеву пресконференцію в історії українського футболу.

Після переможного поєдинку своїх підопічних проти Балкан (3:1) наставник вирішив бути не багатослівним.

"Хочу привітати всіх, хто був з нами весь цей рік, хто підтримував і вболівав, і подякувати. Спасибі і до зустрічі", - зазначив Кучер, після чого швидко пішов з конференц-залу.

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