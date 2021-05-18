Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко опублікував самоіронічний пост у своєму Instagram.

"Коли підписники порадили посміхатися із закритим ротом", - написав Зіна.

У коментарі увірвався партнер гравця Манчестер Сіті по збірній України Микола Матвієнко.

"Так набагато краще", - пожартував захисник Шахтаря.

Справа в тім, що Зінченко ще напередодні свого весілля встановив керамічні виніри, через що чує на свою адресу, час від часу, жарти.

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