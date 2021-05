Представлена офіційна пісня Євро-2020 під назвою We Are The People (Ми — люди).

Над її створенням працювали нідерландський діджей і музичний продюсер Мартін Гаррікс, а також ексучасники групи U-2 Боно та Едж.

