 Я буду танцювати. Усик запалює на тренуваннях. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Я буду танцювати. Усик запалює на тренуваннях

Сьогодні 15:10 Valeriy Ruchka 170 0
Я буду танцювати. Усик запалює на тренуваннях

Джерело - Чемпiон.

Олександр Усик ще не знає, хто стане його наступним суперником, але вже активно тренується. Боксер поєднує роботу у залі та на ринзі.

Усик виклав відео, де проводить "бій з тінню", а завершує тренування танцем. Все це він виконує під пісню "Бестія" російського виконавця Іллі Огурцова (справжнє ім'я – Сергій Мезенцев).

"Я не буду сумувати, я буду танцювати",– підписав відео Усик.

 
 
 
 
 
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