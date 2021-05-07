Джерело - Чемпiон.

Олександр Усик ще не знає, хто стане його наступним суперником, але вже активно тренується. Боксер поєднує роботу у залі та на ринзі.

Усик виклав відео, де проводить "бій з тінню", а завершує тренування танцем. Все це він виконує під пісню "Бестія" російського виконавця Іллі Огурцова (справжнє ім'я – Сергій Мезенцев).

"Я не буду сумувати, я буду танцювати",– підписав відео Усик.

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