Миттєва карма. Відомий гравець вирішив познущатися із суперників

Джерело - Чемпiон.
У матчі чемпіонату Болгарії атакувальний гравець Локомотива Пловдив Дімітар Ілієв, який грає за свою збірну, не реалізував стовідсотковий шанс команди, вирішивши познущатися перед суперником.
📽INCREIBLE X 2— Fernando Sinsolo (@Sinsolo) April 8, 2021
El fallo del año en el campeonato búlgaro🇧🇬 de Dimitar Iliev, puede que se lleve una sanción del club por este falló tonto, según comentó el entrenador de Lokomotiv Plovdiv
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