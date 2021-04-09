Миттєва карма. Відомий гравець вирішив познущатися із суперників

Джерело - Чемпiон.

У матчі чемпіонату Болгарії атакувальний гравець Локомотива Пловдив Дімітар Ілієв, який грає за свою збірну, не реалізував стовідсотковий шанс команди, вирішивши познущатися перед суперником.

📽INCREIBLE X 2

El fallo del año en el campeonato búlgaro🇧🇬 de Dimitar Iliev, puede que se lleve una sanción del club por este falló tonto, según comentó el entrenador de Lokomotiv Plovdiv



pic.twitter.com/Eg68w36di5 — Fernando Sinsolo (@Sinsolo) April 8, 2021

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