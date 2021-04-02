Британська футболістка з розкішними формами почала заробляти інтимними фото

Джерело - Чемпіон.

Ексфутболістка англійського Чарльтона Мадлен Райт, розірвавши контракт із своїм уже колишнім клубом знайшла новий спосіб заробітку.

Залишившись без клуба Райт завела аккаунт на сервісі OnlyFans, де користувачі можуть оформити підписку та отримати доступ до інтимних фото.

Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madelene Wright (@madelene_wright)

Юна австралійська тенісистка під час пандемії підзаробляє еротичними фото

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madelene Wright (@madelene_wright)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua