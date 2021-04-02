Британська футболістка з розкішними формами почала заробляти інтимними фото

Джерело - Чемпіон.
Ексфутболістка англійського Чарльтона Мадлен Райт, розірвавши контракт із своїм уже колишнім клубом знайшла новий спосіб заробітку.
Залишившись без клуба Райт завела аккаунт на сервісі OnlyFans, де користувачі можуть оформити підписку та отримати доступ до інтимних фото.
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