Джерело - Чемпіон.

У 14 років вона виграла дві золоті медалі на чемпіонаті Європи серед юніорів 2002 року. Того ж року гімнастка здобула срібло на дорослому чемпіонаті світу та сталай найкращою спортсменкою року на Батьківщині. Череза два роки здобула 5 медалей на дорослій європейській першості.

Проте, мрія гімнастки із Нідерландів Верони ван де Лер поїхати на Олімпійські ігри в Афіни не збулась. Дівчина поїхала на чемпіонат світу-2003 лише в ролі запасної (передувала травма - Чемпіон), нідерландки провалили турнір і отримали всього два місця на Іграх.

За великим рахунком, після того Верона вже не змогла вийти на колишній рівень, до того ж стався конфлікт з федерацією. Але головним викликом для молодої дівчини став конфлікт із батьками через... гроші, які ван де Лер заробила спортивною кар'єрою. У 2009 році, коли гімнастка вже завершила кар'єру, вона виграла суд у батька, який зобов'язав віддати їй 62 тис євро. Хоча в позові фігурували інші суми, які, ніби то, батьки присвоїли собі.

Залишившись фактично бездомною, у 2010 році колишню зірку спортивної гімнастики було арештовано в підозрі на вимагання: в парку вона сфотографувала пару, у якої, на її думку, був таємний роман. Після цього вона шантажувала закоханих і просила за знімки 3 тисячі євро. Пара звернулася до поліції.

У Верони вилучили комп'ютер - на жорсткому диску виявили два відео і 144 знімка з дитячою порнографією. При обшуку машини поліція знайшла незареєстровану зброю. Ван де Лер зізналася у вимаганні, але не в зберіганні дитячої порнографії: разом з адвокатом дівчина наполягала, що комп'ютером користувалися кілька чоловік.

Після тюрми Верона зуміла знайти себе в новій професії. У 2011-му популярний сайт для інтимних чатів запропонував їй стати веб-моделлю: користувачі платили по 70 центів за хвилину спілкування з Вероною, в ході якого вона оголювалася. Зрозумівши, що це приносить їй непоганий дохід, дівчина запустила власні зйомки повноцінного порно, сайт 18+, на якому вона там вона продає не тільки відео з фото, але і мерч: нижню білизну, туфлі на високих підборах, навіть гімнастичні костюми.

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