Джерело - Чемпіон.

Ексфорвард Дніпра Матеус підтримав захисника збірної України Віталія Миколенка після жахливою помилки в грі за збірну.

"Люди помиляються, але піднятися вдається небагатьом. Ти один із тих хто підніметься! А ті хто тебе сьогодні критикує, завтра буде аплодувати", - написав бразилець в Instagram.

Нагадаємо, помилка Миколенка стала фатальною та призвела до пенальті в ворота збірної України в грі проти Фінляндії.

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