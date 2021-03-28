Збірна України втратила важливі очки у матчі з Фінляндією

Миколенко припустився грубої помилки наприкінці матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи D європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України приймала Фінляндію.

У середині першого тайму матчу перший небезпечний момент створили українці - після передачі Маліновського Зубков головою пробив повз ворота.

А на 80-ій хвилині матчу зіграла заміна Шевченка: після передачі Караваєва дебютний гол у складі українців забив натуралізований Мораес. Після забитого голу Араюурі мав два моменти, але українцям пощастило. У другому епізоді Бущана врятував каркас воріт. А на 88-ій хвилині матчу Забарний та Миколенко привезли пенальті на свої ворота та вилучення. Пуккі переграв Бущана.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 28 березня

Група D

Україна - Фінляндія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 80 Мораес, 1:1 - 89 Пуккі (пен)

Україна: Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь - Зубков (Марлос 58), Малиновський, Макаренко (Коваленко 78), Зінченко - Яремчук (Мораес 67).

Фінляндія: Йоронен - Гранлунд (Алхо, 17), Тойвіо, Араюурі, О'Шонессі, Райтала (Хамалайнен, 76)- Кауко (Пох'янпало, 68), Камара, Шуллер (Тейлор, 76)- Пуккі, Лод.

Попередження: Матвієнко 56, Соболь 81, Бущан 87 - Камара 87

Вилучення: Миколенко 89.

Раніше, збірна Франції на класі переграла Казахстан у кваліфікації ЧС-2022.