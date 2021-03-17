 Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Реал пройшов Аталанту у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1000
Стівенсон: У Ломаченка немає шансів перемогти мене
Сьогодні 16:55 29
Зоря викупить Аллах'яра у Фенербахче та продасть його у Шахтар
Сьогодні 11:35 1454
Помер відомий футболіст Карпат
Сьогодні 10:45 2738
Хачеріді готовий повернутися у Динамо
Сьогодні 10:30 1940
Реал - Аталанта 3:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:57 980
Маліновський – найкращий гравець Аталанти у матчі проти Реала
Сьогодні 08:45 2363
Челсі прийме Атлетіко, Баварія зіграє з Лаціо в 1/8 Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:11 1043
Ломаченко без шансів програв Лопесу - експерт
Сьогодні 07:45 3706
Манчестер Сіті - Боруссія М 2:0: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:16 4481
Блоги
Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи
Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:47 799
Українські футболісти під час тренування виконали легендарну Червону руту
Українські футболісти під час тренування виконали легендарну Червону руту Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:31 777
Гравець Динамо виконав мрію тяжкохворого хлопця
Гравець Динамо виконав мрію тяжкохворого хлопця Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:00 1087
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:19 1302
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського Андрій Твердохліб
Вчора 23:04 1570 3
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність Андрій Твердохліб
Вчора 21:48 492
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру Андрій Твердохліб
Вчора 17:58 5079 2
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів Valeriy Ruchka
15.03.2021 19:52 2196
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії Valeriy Ruchka
15.03.2021 18:37 3737 1
14 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря
14 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря Valeriy Ruchka
15.03.2021 16:41 898 1
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку Андрій Твердохліб
15.03.2021 01:07 9213
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Андрій Твердохліб
14.03.2021 23:12 875
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом Андрій Твердохліб
14.03.2021 19:31 2881
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний Андрій Твердохліб
14.03.2021 19:16 3110
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі Андрій Твердохліб
14.03.2021 18:33 20488
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:55 Бокс Стівенсон: У Ломаченка немає шансів перемогти мене 29
16:40 Футбол Десна зіграє матч з СК Дніпро-1 в Чернігові 151
16:24 Бокс Ломаченко: Лопес може втратити все, що завоював випадково 430
16:09 Футбол Збірна України проведе виїзний матч з Фінляндією у Гельсінкі 329
15:55 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт в Естерсунді 567
15:47 Блог Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи 807
15:42 Бокс Усик: Я приймаю фінальне рішення щодо бою з Джойсом 668
15:27 Футбол Рібері може повернутися в Бундеслігу 627
15:13 Бокс Вайлдер вибив із Ф'юрі величезні відступні за дозвіл бою з Джошуа 871
14:55 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночий спринт в Естерсунді 424
14:43 Футбол Олімпік: Лучі незаконно обіймає посаду голови комітету арбітрів УАФ 667
14:25 Футбол У Бельгії схвалили створення єдиного чемпіонату з Нідерландами 751
14:14 Бокс Повєткін назвав умови бою з Усиком 744
13:58 Футбол Бензема піднявся на п'яте місце бомбардирів в історії Ліги чемпіонів 756
13:44 Футбол Манчестер Сіті встановив неймовірне досягнення у Лізі чемпіонів 1099
13:28 Футбол Тете вірить у вихід Шахтаря у чвертьфінал Ліги Європи 781
13:13 Баскетбол Михайлюк: Обмін в Оклахому став для мене несподіванкою 653
13:12 Бокс Сіренко може змінити промоутера 883
13:00 Беттінг фрібет Фонбет: умови для ставок 532
12:55 Бокс Ломаченко готовий на відчайдушний крок заради чемпіонського бою 1917
12:41 Футбол Клопп визначився з майбутнім після Ліверпуля 1506
12:31 Блог Українські футболісти під час тренування виконали легендарну Червону руту 779
12:27 Футбол Суркіс вимагає покарати Лучі 1877
12:10 Гольф Тайгер Вудс виписався зі шпиталю після ДТП 808
11:59 Футбол Російський арбітр проігнорував акцію Black Lives Matter перед матчем Ліги чемпіонів 1655 1

Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи

Сьогодні 15:47 Valeriy Ruchka 807 0
Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи

Джерело - Чемпiон.

Офіційний Twitter-аккаунт Ліги Європи опублікував добірку з чотирьох класичних ударів головою в рамках даного турніру.

Крім ударів Дієго Годіна, Едіна Джеко і Йонаса Вінда, до підбірки також потрапив і забитий м'яч Андрієм Шевченком.
 
17 лютого 2011 року тоді ще форвард київського Динамо вразив ворота Бешикташа, матч завершився з рахунком 4:1 на користь киян. У тому сезоні "біло-сині" пройшли ще й Манчестер Сіті, дійшовши до 1/4 фіналу, де тільки за правилом виїзного гола поступилися португальській Бразі (1:1 і 0:0).

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()