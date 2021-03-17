Гол Шевченка увійшов у добірку Ліги Європи

Джерело - Чемпiон.

Офіційний Twitter-аккаунт Ліги Європи опублікував добірку з чотирьох класичних ударів головою в рамках даного турніру.

Крім ударів Дієго Годіна, Едіна Джеко і Йонаса Вінда, до підбірки також потрапив і забитий м'яч Андрієм Шевченком.



17 лютого 2011 року тоді ще форвард київського Динамо вразив ворота Бешикташа, матч завершився з рахунком 4:1 на користь киян. У тому сезоні "біло-сині" пройшли ще й Манчестер Сіті, дійшовши до 1/4 фіналу, де тільки за правилом виїзного гола поступилися португальській Бразі (1:1 і 0:0).

Great headers 👏 Most impressive?



🇩🇰 Jonas Wind

🇺🇦 Andriy Shevchenko

🇺🇾 Diego Godín

🇧🇦 Edin Džeko@hankookreifen | #UELPlay | #UEL pic.twitter.com/krr576Vimy — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 17, 2021

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