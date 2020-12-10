Гравці Боруссії додивлялися матч Шахтаря прямо на полі. Реакцію футболістів треба бачити!

Джерело - Чемпіон.
Менхенгладбаська Боруссія програла матч шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів мадридському Реалу і означало, що єдиним результатом в паралельні зустрічі, який би виводив німців до плей-оф Ліги чемпіонів, була нічия.
Матч Інтера і Шахтаря трохи затягнувся, тому Боруссія в повному складі додивлялася зустріч конкурентів прямо на лаві запасних за допомогою планшета.
Borussia Monchengladbach's players watched the end of the Inter game on an iPad 🙏— Goal (@goal) December 9, 2020
And they went CRAZY when they realised they were through to the last 16 🎉
FOOTBALL ❤️ pic.twitter.com/9u2bZdOmfD
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