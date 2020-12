Гравці Боруссії додивлялися матч Шахтаря прямо на полі. Реакцію футболістів треба бачити!

Менхенгладбаська Боруссія програла матч шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів мадридському Реалу і означало, що єдиним результатом в паралельні зустрічі, який би виводив німців до плей-оф Ліги чемпіонів, була нічия.

Матч Інтера і Шахтаря трохи затягнувся, тому Боруссія в повному складі додивлялася зустріч конкурентів прямо на лаві запасних за допомогою планшета.

Borussia Monchengladbach's players watched the end of the Inter game on an iPad 🙏



And they went CRAZY when they realised they were through to the last 16 🎉



