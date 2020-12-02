Ґвалтівник і педофіл: футболістка відмовилася вшанувати пам'ять Марадони

Джерело - Чемпіон.

Іспанська футболістка клубу Віахес Інтерріас Паулу Дапена демонстративно відмовилася вшанувати пам'ять легендарного аргентинця Дієго Марадони.

Перед початком товариської зустрічі проти Депортіво Абанк команди провели хвилину мовчання, під час якої 24-річна футболістка сіла на газон.

"Як тільки я дізналася, що в його пам'ять буде влаштована акція, я відмовилася дотримуватися хвилину мовчання на честь гвалтівника і педофіла. Хвилина мовчання на честь нього - справжнє лицемірство", - сказала Дапена, яка також зазначила, що Марадона мав неймовірний футбольний талант, але додала, що такі футболісти повинні бути прикладом для інших.

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